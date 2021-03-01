Samsung akıllı telefon pazarında ne durumda?

Özellikle son 3 – 4 yıldır Çinli akıllı telefon üreticileri global pazarda önemli ataklar yaptılar. Çin’in en büyük telekomünikasyon şirketi olan Huawei, kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaşarak Samsung’un tahtına göz diken ilk şirket olmuştu.

SAMSUNG İLK 3'TE KALMAYA ÇALIŞIYOR

Fakat ABD tarafından gelen baskılar ve yaptırımlar sonrası Huawei raporlara göre bu hedefinden uzaklaştı. Şimdi ise Xiaomi ve Oppo’nun ciddi anlamda büyüme kaydettiği görülüyor. Hatta yıllardan beri Hindistan pazarını kimseye kaptırmayan Samsung şu sıralar bu pazarda ilk 3 içerisinde kalma savaşı veriyor.

Özellikle Xiaomi Asya pazarında önemli bir başarı elde etti. Samsung’u pek çok pazardan adeta silen Xiaomi, bu ataklarına Avrupa pazarını da ekledi.

Şu sıralar Türkiye de dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde mağaza açan Xiaomi, yakın gelecekte Samsung’u tahtından edebilir gibi görünüyor.

Elbette burada ABD için ayrı bir parantez açmak lazım. Keza bir süre önce Xiaomi’nin de kara listeye alınacağına dair bazı haberler çıkmıştı. Görünen o ki ABD, Çin’in önde gelen tüm telekomünikasyon devlerini gözüne kestirmiş durumda. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

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