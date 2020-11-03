Samsung akıllı telefon pazarında tekrar lider oldu

Uzun yıllardır akıllı telefon pazarında lider konumda yer alan Samsung’un geçtiğimiz çeyrekteki performansı herkesi şaşırtmıştı. Hem iç, hem de dış pazarda güç kaybeden Güney Koreli teknoloji devi 2020 2. çeyreğini Huawei’nin ardında 2. sırada tamamlamıştı.

2020'NİN 3. ÇEYREĞİNDE EN ÇOK TELEFON SATAN SAMSUNG OLDU

Genel kanı Samsung’un bir sonraki çeyrekte liderlik koltuğuna geri döneceği yönündeydi. Nitekim bu aynen beklenildiği gibi oldu. Samsung 2020 3. çeyrekte 79.8 milyon telefon sattı ve en yakın rakibinden 30 milyon daha fazla akıllı telefon satmayı başardı.

Elbette Samsung’un bu kadar büyük bir fark atmasında Google’ın rolü de yadsınamaz. Bilindiği üzere Google Huawei’nin lisansını iptal ettiği için Çinli üreticinin geliştirdiği modellerde Google servisleri yer almıyor. Tabi ki Samsung’un son dönemdeki uygun fiyatlı model sayısını arttırma politikası da satışların artmasına olumlu yansımış olabilir.

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