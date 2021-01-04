Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı

Son model Android 11, 4GB RAM ve Dimensity 720 SoC ile HTML5 ve Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Galaxy A32 5G, FCC’de SM-A326J model adı ile NFC desteğini ve 15W kutu içi şarj cihazını onayladı.

SAMSUNG GALAXY A32 5G NELER SUNACAK?

Bluetooth SIG sertifika resminde görüldüğü gibi, Samsung Galaxy A32 5G (Samsung SM-A326B, SM-A326BR_DS ve SM-A326B_DS model numaraları ile) sertifikalandırıldı. Bluetooth SIG sertifikası, Samsung Galaxy A32 5G’nin hem tek SIM hem de çift SIM varyantlarını onaylıyor. Bunun dışında sertifika, cihazın teknik özellikleri ve özellikleri söz konusu olduğunda açıkça hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ancak gelecek günlerde daha çok bilgi sızabilir.

Samsung’un Galaxy A32 5G ile ilgili henüz bir duyurusu olmasa da, sızan görseller, akıllı telefonun 6,5 “Infinity-V ekrana sahip olacağını, arka tarafında dörtlü bir kamera olacağını ve yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını ortaya çıkardı. 3,5 mm kulaklık girişi ve yerleşik USB-C bağlantı noktası da özellikler arasında mevcut.

Xiaomi Mi 11 satış rekorları kırıyor

