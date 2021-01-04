HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı

Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı

04.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth SIG tarafından onaylandı

Kuruluşun sitesindeki liste, bize Bluetooth 5.0’ın doğrulanması dışında A32 5G’nin herhangi bir özelliğini söylemiyor, ancak akıllı telefonun üç model tanımına sahip olacağını gösteriyor – SM-A326B_DS, SM-A326BR_DS ve SM-A326B.

Son model Android 11, 4GB RAM ve Dimensity 720 SoC ile HTML5 ve Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Galaxy A32 5G, FCC’de SM-A326J model adı ile NFC desteğini ve 15W kutu içi şarj cihazını onayladı.

SAMSUNG GALAXY A32 5G NELER SUNACAK?

Bluetooth SIG sertifika resminde görüldüğü gibi, Samsung Galaxy A32 5G (Samsung SM-A326B, SM-A326BR_DS ve SM-A326B_DS model numaraları ile) sertifikalandırıldı. Bluetooth SIG sertifikası, Samsung Galaxy A32 5G’nin hem tek SIM hem de çift SIM varyantlarını onaylıyor. Bunun dışında sertifika, cihazın teknik özellikleri ve özellikleri söz konusu olduğunda açıkça hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ancak gelecek günlerde daha çok bilgi sızabilir.

Samsung Galaxy Smart Tag göründüSamsung Galaxy Smart Tag göründü

Samsung’un Galaxy A32 5G ile ilgili henüz bir duyurusu olmasa da, sızan görseller, akıllı telefonun 6,5 “Infinity-V ekrana sahip olacağını, arka tarafında dörtlü bir kamera olacağını ve yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını ortaya çıkardı. 3,5 mm kulaklık girişi ve yerleşik USB-C bağlantı noktası da özellikler arasında mevcut.

Xiaomi Mi 11 satış rekorları kırıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyorOppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor
Başladığı anda hayattan soğutuyorBaşladığı anda hayattan soğutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Apple Fitness+ neler sunuyor?

Apple Fitness+ neler sunuyor?

Poco, Poco F2 hakkında ipucu verdi

Beklenen amiral gemisinden ilk ipucu!

Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Asus Adolbook13 fiyatı ve özellikleriyle gün yüzüne çıktı

Xiaomi Mi 10i 5G yepyeni bir 108MP sensöre sahip olacak

Xiaomi Mi 10i 5G yepyeni bir 108MP sensöre sahip olacak

Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

Oppo Reno5 4G özellikleri ile dikkat çekiyor

Xiaomi 11 özellikleriyle puan topladı

Xiaomi 11 özellikleriyle puan topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.