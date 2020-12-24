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Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği FCC'de doğrulandı!

24.12.2020 12:37 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği FCC'de doğrulandı!

Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelecek iddiası için önemli bir kanıt bulundu. Federal İletişim Kurulu (FCC) kayıtlarında Samsung Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile geleceği bilgisi yer aldı.

Samsung Galaxy S21 Ultra için son haftalarda ilginç gelişmeler var. Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonunun S Pen desteği ile geleceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere S Pen, Samsung Galaxy Note serisinde kullanılıyor. Fakat Samsung görünüşe bakılırsa, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tarafındaki S-Pen deneyimini Galaxy S21 Ultra tarafına taşımaya hazırlanıyor. Bunu Federal İşletim Kurulu (FCC) kayıtları da doğruluyor.

GALAXY S21 ULTRA S PEN DESTEĞİ FCC'DE GÖRÜNDÜ

FCC'de ortaya çıkan resmi kayıtlara göre Samsung SMG998B kod numarasına sahip Galaxy S21 Ultra, S Pen desteği ile gelecek. Kayıtlarda S Pen adı açık açık yer alırken, kablosuz şarj paylaşımından da bahsediliyor. Bu, daha önceki Samsung Galaxy modellerinde de bulunan ve Galaxy Buds cihazları şarj etmeye yarayan kablosuz ters şarj özelliğini işaret ediyor. Yüksek ihtimalle Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak Galaxy S21 ailesi, Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklıkları bu özellikle birlikte şarj edebilecek.

S Pen

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S PEN KUTUDAN ÇIKMAYACAK

S Pen'in Galaxy S21 Ultra'nın kutusundan çıkması pek mümkün değil gibi. Zira sızıntılar, Galaxy S21 Ultra'nın dahili bir S Pen girişine de yer vermediğini söylüyor. Fakat Samsung'un Galaxy Fold 3'te dahili bir S Pen girişine yer vereceği öngörülüyor.

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