Samsung’un AR gözlüğü ortaya çıktı

Apple, Facebook ve Microsoft hepsi artırılmış gerçeklik giyilebilir cihazları üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre bu markalara bir rakip daha geldi: Güney Koreli teknoloji devi olan Samsung. Sızdırılan haber Microsoft ve Samsung ürünlerini sızdırmasıyla bilinen bir Twitter hesabı olan WalkingCat tarafından paylaşıldı.

GÖZLÜKTEN FİLM İZLENEBİLİYOR

İlk video, “Samsung Glass Lite” yazan bir başlık kartıyla başlıyor. Video şirketin ürün videolarının stilini fazlasıyla yansıtıyor. Gözlük, normal gözlük çerçevelerinden çok daha kalın çerçevelere sahip. Lite gözlükleri günlük kullanıcıları hedefliyor gibi görünüyor. Videya göre bu gözlükler bir geleneksel ekrana ihtiyaç duymadan kullanıcıların film izlemelerine, görüntülü sohbet etmelerine izin veriyor. Sanal ekranlarla etkileşimde bulunmaktan çok gözlerinizi korumakla ilgilendiğinizde renklendirmek için bir “güneş gözlüğü modu” bile var.

Bir diğer video, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin kişiye nasıl yardımcı olabileceğini öngörüyor. Gözlükler sayesinde holografik aramalar da yapabilirsiniz. AR simülasyonları, dijital bir alanı (örneğin bir oda tasarımı) oradaymışsınız gibi keşfetmenize bile izin veriyor. Bunların gerçeğe ne kadar yakın olabileceği belli değil. Videolar Samsung’un gerçek bir projenin prototipinden çok yapmak istediği şeyi temsil ediyor gibi görünmekte. Haliyle, bunların bazıları Microsoft’un HoloLens gibi ürünlerinin hedeflerini yansıtıyor.

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