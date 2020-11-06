Samsung yeni S modellerini ne zaman tanıtacak?

Elbette bunda yeni S modellerinin yakın zamanda tanıtılacak olması da etkili olabilir. Zira sızdırılan son bilgilere göre Samsung yeni S serisi modellerini ocak ayında tanıtmayı planlıyor. S21 modellerinin satışa çıkması ise şubat ayını bulacak.

GALAXY S21 OCAK AYINDA GELEBİLİR

Samsung’un yeni S serisi modellerini ocak ayında tanıtacağı belirtiliyor. En azından sızdırılan son raporlar bu yönde. Şimdilik S21 modelleri ile ilgili bilinen tek gerçek farklı bir tasarım çizgisine sahip olacağı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde sızdırılan bazı konsept çizimlerinde yeni S21 modellerinin yeni bir tasarım çizgisine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Fakat şunu da dipnot olarak hatırlatmak gerekiyor. S21 modelleri muhtemelen 14 Ocak’ta tanıtılacak. Dolayısıyla modeller 2 hafta ön sipariş sürecinde kalacak. Fakat bu cihazların ülkemizde ön siparişe sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

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