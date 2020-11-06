HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung yeni S modellerini ne zaman tanıtacak?

Samsung yeni S modellerini ne zaman tanıtacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:16 | Son Güncelleme

Akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni nesil S modelleri için geri sayıma geçti. Hatırlanacağı üzere Güney Koreli şirket son olarak kısa bir süre önce yeni Note modellerini satışa çıkarmıştı. Fakat iddialara göre yeni Note modelleri çok fazla tutmadığı için üretim bandında kapasite daraltmasına gidildi.

Samsung yeni S modellerini ne zaman tanıtacak?

Elbette bunda yeni S modellerinin yakın zamanda tanıtılacak olması da etkili olabilir. Zira sızdırılan son bilgilere göre Samsung yeni S serisi modellerini ocak ayında tanıtmayı planlıyor. S21 modellerinin satışa çıkması ise şubat ayını bulacak.

GALAXY S21 OCAK AYINDA GELEBİLİR

Samsung’un yeni S serisi modellerini ocak ayında tanıtacağı belirtiliyor. En azından sızdırılan son raporlar bu yönde. Şimdilik S21 modelleri ile ilgili bilinen tek gerçek farklı bir tasarım çizgisine sahip olacağı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde sızdırılan bazı konsept çizimlerinde yeni S21 modellerinin yeni bir tasarım çizgisine sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Fakat şunu da dipnot olarak hatırlatmak gerekiyor. S21 modelleri muhtemelen 14 Ocak’ta tanıtılacak. Dolayısıyla modeller 2 hafta ön sipariş sürecinde kalacak. Fakat bu cihazların ülkemizde ön siparişe sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Samsung Galaxy F12 7000 mAh pil ile geliyor!Samsung Galaxy F12 7000 mAh pil ile geliyor!

EBA hack saldırısının ayrıntıları açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
Apple resmen yayınladı, iPhone'larda değişim başladı!Apple resmen yayınladı, iPhone'larda değişim başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nvidia RTX 3050 Ti ve RTX 3060 yakında gelebilir!
Uygun fiyatlı modeller ufukta göründü
Twitter'dan açıkladı: Elon Musk Starlink için önemli tarihi paylaştı
Elon Musk'tan heyecanlandıran açıklama!
iOS 14.2 yayınlandı! İşte iOS 14.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.2 nasıl yüklenir?)
Apple resmen yayınladı, iPhone'larda değişim başladı!
Beklenen oldu: WhatsApp süreli mesajlar özelliğini resmen duyurdu
WhatsApp beklenen duyuruyu yaptı! 7 gün sonra yok olacaklar
TCL 10 SE Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı
Üç kamerası, bir çentiği var! Türkiye'de satışa çıktı
Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile telefon kameralarını değiştirebilir
Xiaomi dijital fotoğraf makinelerini telefonlara getirebilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.