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Samsunlular rehavete kapıldı, maskeyi unuttu! ''Hasta olursam olurum, gençliğimize güveniyoruz''

07.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurduğu kentte, maske ve mesafe kuralına yeterince uyulmadığı söyleyerek, önceki aylardaki vaka sayılarında yaşanan düşüşün rehavete neden olduğunu belirtti. Maske takmanın kendisini bunalttığını belirten Tuna Cesur, "Ben maske takmayı tercih etmiyorum. Hasta olursam olurum, ne yapayım? Çok bunaltıyor maske insanı gerçekten. Yaşlıların hepsi takıyor ama gençlerin hiçbiri takmıyor. Gençliğimize güveniyoruz herhalde'' dedi.

Samsunlular rehavete kapıldı, maskeyi unuttu! ''Hasta olursam olurum, gençliğimize güveniyoruz''

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 10 günde vakaların yüzde 50 artığını duyurup, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belitti. Kentte, cadde ve sokaklarda da insan kalabalığının olduğu, vatandaşların maske ve mesafe kuralına yeterince uymadığı gözlemlendi. Bazılarının hiç maske takmadığı, bazılarının ise çene altına indirdikleri görüldü. Bazı vatandaşlar aşı çağrısında bulundu, bazıları ise önceki aylarda vaka sayılarındaki düşüşün rehavete neden olduğunu söyledi.

''HASTA OLURSAM OLURUM, NE YAPAYIM?''

Maske takmanın kendisini bunalttığını belirten Tuna Cesur, "Ben maske takmayı tercih etmiyorum. Hasta olursam olurum, ne yapayım? Çok bunaltıyor maske insanı gerçekten. Yaşlıların hepsi takıyor ama gençlerin hiçbiri takmıyor. Gençliğimize güveniyoruz herhalde. İnsanlar artık bu konuda çok rahat olmaya başladı, rahatlıktan kaynaklanıyor bence bunlar" dedi.

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''BAŞKALARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATIYORLAR''

Aşı olunmasının önemine değinen Arzu Değirmenci ise, "Vaka sayılarının artması tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Aşı olmuyorlar, kurallara uymuyorlar. Ben 4'üncüyü de oldum, 5'inci aşı çıkarsa onu da olacağım. Bunu herkes yaptırıyor, bu kadar insan aşı oluyor. Aşıyı olun diyenlerin, olanların bir bildiği mutlaka vardır. Yaptırmayanları anlamıyorum. Başkalarının da hayatını tehlikeye atıyorlar. Bence herkesin aşı yaptırması gerekiyor" diye konuştu.

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''AŞIDAN KAÇANLARA YAPTIRIM OLMALI''

Vaka sayılarındaki artışı, kurallara yeteri kadar özen gösterilmemesine bağlayan Nur Subaşı, aşıdan kaçılmaması gerektiğini de dile getirerek, "Ben 65 yaş üstündeyim. 4'üncü aşımı yaptırdım. Aşıdan kaçan kişiler var. Bunlar bir şekilde denetlenmeli ve zorunluluk getirilmeli. Yaptırım olmalı" dedi.

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''ARTIK KORKMUYORUM''

Aşı olduğu için maske takma taraftarı olmadığını savunan Ceyda Kürük de, "Ben kendi adıma maske takmıyorum. Çünkü aşımı oldum. Koronavirüsten artık korkmuyorum ama tedbirleri tamamen bırakmak da doğru değil" ifadesini kullandı.

(DHA)

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maske Samsun
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