Sanal alemde çocuk müstehcenliği! Banka hesaplarında 11 milyarlık işlem hacmi... 19 ilde yakalandılar

19 ilde SİBERGÖZ-48 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı" bilgisini paylaştı.
Operasyonlar sonucu ayrıca çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.
1️⃣9️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 1️⃣1️⃣ Milyar 4️⃣0️⃣0️⃣ Milyon TL işlem hacmi bulunan 6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2024
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli… pic.twitter.com/0Ot1YFoc9y