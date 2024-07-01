Sanal alemde çocuk müstehcenliği! Banka hesaplarında 11 milyarlık işlem hacmi... 19 ilde yakalandılar

19 ilde SİBERGÖZ-48 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

11 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı" bilgisini paylaştı.

SOĞUK KRİPTO PARA CÜZDANI DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu ayrıca çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.

1️⃣9️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 1️⃣1️⃣ Milyar 4️⃣0️⃣0️⃣ Milyon TL işlem hacmi bulunan 6️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli… pic.twitter.com/0Ot1YFoc9y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





