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  4. Sanal alemde çocuk müstehcenliği! Banka hesaplarında 11 milyarlık işlem hacmi... 19 ilde yakalandılar

Sanal alemde çocuk müstehcenliği! Banka hesaplarında 11 milyarlık işlem hacmi... 19 ilde yakalandılar

01.07.2024 08:28
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“Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarını işleyen onlarca şahıs için harekete geçildi. Jandarma 19 ilde düğmeye bastı, yakalanan şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacmi dudak uçuklattı.

Sanal alemde çocuk müstehcenliği! Banka hesaplarında 11 milyarlık işlem hacmi... 19 ilde yakalandılar

19 ilde SİBERGÖZ-48 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

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11 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı" bilgisini paylaştı.

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SOĞUK KRİPTO PARA CÜZDANI DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu ayrıca çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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