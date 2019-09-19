Sanayi bölgesinden aldığı ilhamı eserlerine yansıtıyor

Yüzlerce karma sergiye katıldığını aktaran Dinç, "Bütün bu çalışmalarımdan dolayı 1993’te UNESCO bana ödül verdi. Benim için iftihar sebebi bir konuydu bu. 21 yıldır da (Fransa'da) Güzel Sanatlar Akademisinde hocalık yapıyorum." dedi.

- "Çalışmalarım bir dünya hikayesini anlatıyor"

Dinç, çağdaş sanat alanında çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz hala demir çağını yaşadığımızı bilelim. Çünkü hala top, tüfek ve tanklar demir ve çelikten. Tabii iletişim çağına da geçiyoruz ama hala demir çağını yaşıyoruz. İnsanlık olarak demirle özel bir bağımız var. Mesela herkesin kanında alyuvarlarında demir vardır. Akrabayız yani demirle, daha önemlisi dünyanın yüzde 40'ı demir. Benim çalışmalarımda işte böyle kozmik bir boyut da var. Bir dünya hikayesini anlatıyor."

Tasarımlarında, OSTİM'deki teknik imkanları kullandığına işaret eden heykeltıraş, "Sanatın gelişebilmesi ve her sanatçının kendini geliştirebilmesi için mutlaka çevresine bağlı olması gerekir. Yaşadığı ortamın uzantısıdır sanatçı." ifadesini kullandı.

Dinç, kendisini en çok etkileyen yerlerden birinin Ankara Arkeoloji Müzesi olduğunu söyleyerek, sanatla ilgilenenler için müzenin bir üniversite kadar kıymetli olduğunu dile getirdi.

- Sırada ABD ve Fransa