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Sanayi sitesinde yangın! 1 işçi yaralandı

29.05.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesinde kimyasal madde üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeyen işçilerden 1'i yaralandı.

Sanayi sitesinde yangın! 1 işçi yaralandı

Yangın, bugün saat 12.30 sularında Başakşehir'de bulunan Atatürk Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi orada çalışan işçiler ve çevre dükkanlarda çalışan işçiler yaptı. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu 1 işçi ise vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşarak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı işçi daha sonra Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. itfaiye ekipleri yangın sonrasında işletme ve çevresinde inceleme yaptı.

(İHA)

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yangın Başakşehir

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