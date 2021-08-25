Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan, CHP'li Başarır'ın iddialarına cevap

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için zaruri haller nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araç kiralama ihalelerinin açık ihale yerine 21/b kapsamında yapıldığı" yönündeki ifadesine yazılı cevap verildi.

Başarır'ın "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da araç kiralama işini pazarlık usulü olan 21/b ile yapmış. Hiçbir aciliyeti olmayan, ani beklenmedik bir olayla ve salgın hastalıkla ilgisi olmayan araç kiralamaları da pazarlık usulü ile yapılıyor" şeklinde ifade kullandığı belirtilen açıklamada, "Bilindiği üzere 21/b kapsamında yapılan ihalelerin şartları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilmiştir. Bu şartlar sadece salgın hastalık gibi beklenmedik durumları içermemekte, idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması da açıkça 21/b kapsamına girmektedir. Nitekim Bakanlığımız, önceki dönemlerde olduğu gibi merkez teşkilatı için ilgili kanunun 19/a kapsamında iki ayrı açık ihale gerçekleştirmiştir. Ancak bu ihalelere hiçbir firma teklif vermediğinden söz konusu ihaleler iptal olmuştur. Bu durum üzerine, önceki ihalede kiralanan araçların süresi dolacağından, Bakanlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için geçici kiralama yapılma zarureti hasıl olmuştur. Bu ihaleler de tamamen kanuna uygun şekilde 21/b kapsamında hızlıca gerçekleştirilmiştir. Bu geçici süreden sonra, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen 19/a kapsamındaki üçüncü açık ihaleye firmalar teklif vermiş ve 28 aylık kiralama gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

"İŞLEMLERİN HEPSİ KANUNA UYGUNDUR"

Bakanlığın taşra teşkilatının hizmet aracı kiralama işinin ise yine aynı şekilde 19/a kapsamında açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildiği belirtilen açıklamanın devamında, "Ancak ihale sürecinde Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazdan dolayı yine bakanlık hizmetlerinin aksamaması için 21/b yöntemi ile 2 aylık geçici kiralama yapılmıştır. İlgili itirazın sonuçlanması neticesinde ilk yapılan açık ihale kapsamındaki kiralama hizmeti devam etmektedir. Özetle Bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için yukarıda belirtilen zaruri haller nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur" denildi.

"KAMUOYUNU YANILTMAKTAN BAŞKA AMAÇ TAŞIMIYOR"

CHP'li Başarır'ın "Ne yazık ki halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe, kamu yararı gözetmeksizin yandaşların ceplerine aktarılıyor" ve "21/b usulüyle yapılan ihalelerin aynı firmalara verilmesi tesadüf müdür?" şeklinde ifadeler kullandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın, yürüttüğü faaliyetleri sekteye uğratmamak için yasal mevzuata uygun olarak zorunluluktan dolayı 21/b usulü ile gerçekleştirdiği ihaleler incelendiğinde yüklenicilerin aynı firma olmadığı açıkça görülecektir. Süre kısıtı sebebiyle geçici süre ile yapılmak zorunda kalınan ihalelerin 'yandaşların ceplerine para aktarılıyor' şeklinde yorumlanması alçak bir iftira olup, tüm bu çarpıtmalar için hukuk yoluna gideceğimizi de ayrıca belirtiriz. Bakanlık olarak alt segment ve yerli araç kullanımına özen gösterildiği, bu hassasiyetin başta sayın Bakanımız tarafından gözetildiği kamuoyu tarafından yakından bilinmekteyken, bahsi geçen milletvekilinin açıklamaları kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amaç taşımamaktadır." (DHA)



