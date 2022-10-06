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  4. Sandalye fırlattı, tehditler savurdu! Ardından kavga ettiği kişinin evini de yaktı

Sandalye fırlattı, tehditler savurdu! Ardından kavga ettiği kişinin evini de yaktı

06.10.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan olayın ardından ise kavga ettiği kişinin evine gelen şüpheli, önce eve sandalye fırlattı ardından tehditler savurdu. Evin önündeki eşyaları da yakan kişi olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı evi sararak kısa sürede büyüdü.

Sandalye fırlattı, tehditler savurdu! Ardından kavga ettiği kişinin evini de yaktı

Bağcılar'daki olay dün öğlen saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. (52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EVİ ATEŞE VERDİ!

Daha sonra Mehmet Ö.'nün evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü. Kavga ettiği kişinin evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi.

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Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

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KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şüphelinin evi ateşe vermesi ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin tahta parçası fırlattığı ve bu sırada bir kişinin bodrum kata kaçtığı görüldü. Şüpheli daha sonra evin önüne toplanmış çeşitli eşyaları ateşe verdi. (DHA)

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