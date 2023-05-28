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Sandık başında renkli görüntüler! Kimi papağanıyla, kimi de gelinlik ve damatlığıyla geldi

28.05.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy vermeye giden bazı vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan isimli bir vatandaş Osmanlı dönemi kıyafetini giyip Paşa” isimli papağanıyla birlikte oy verdi. Düzce’de bir çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla oy kullandı. Kars'ta ise halk oyunu ekibi kurucusu Kızılkaya çifti Kafkas kıyafetleriyle sandık başına geldi.

Sandık başında renkli görüntüler! Kimi papağanıyla, kimi de gelinlik ve damatlığıyla geldi

Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan, vatandaşların ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

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"O BENİM YOLDAŞIM, HER ŞEYİM"

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan,” Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.

ÖNCE SANDIĞA SONRA DÜĞÜNE

Düzce’de İsmail Çoban (24) ve Özge Çoban (23) çifti, gelinlik ve damatlıkla oyunu kullandı.

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Şehit Metin Kucur İlkokuluna gelen İsmail – Özge Çoban çifti, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Gelin Özge Çoban, güzel bir anı olduğunu belirterek, “Oyumuzu kullandık böyle nasipmiş vatana millete hayırlı olsun inşallah. Böyle bir güne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. Gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız oldu” dedi.

Damat İsmail Çoban, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, “Seçim gününe denk gelmemesi için uğraştık nasip böyleymiş. Oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

HALK OYUNU EKİBİ KURUCUSU ÇİFT, KAFKAS KIYAFETİYLE SANDIĞA GİTTİ

Kars'ta seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanma görevini yerine getirmek için okulların yolunu tuttu. Akka Kafkas Halk Dansları ekibinin de kurucusu olan 2 çocuklu Şeyda (31) ve Cem Kızılkaya (38) çifti oy kullanacakları Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarındaki Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Kafkas kıyafetiyle kol kola girerek geldi.

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İsimlerinin bulunduğu 1140 nolu sandığa gelen çift oylarını kullandı.

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Seçimin ülke için hayırlı olmasını dileyen Cem Kızılkaya, “Eşimle bu dansa ve bu kültüre hizmet etmeye devam ediyoruz. Biraz heyecanlıyız. Biz de bir ilk yapalım, dedik. Bizim için de hoş oldu, inşallah ülkemiz adına hayırlısı olur" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kafkas figürü yapan Kızılkaya çifti daha sonra evlerine gitti.

ÜZERİNE KAZAK GİYDİRDİĞİ KUZUSUYLA OY KULLANMAYA GELDİ

Sarıyer'de bir kadın, yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı.

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Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

EFE KIYAFETİYLE OY KULLANDILAR

Aydın'da bir grup seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylamasında, efe kıyafetiyle oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

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Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi.

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Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bugün yapılan seçimlerin tarihi önem taşıdığını belirterek bu özel günde de efe kıyafeti giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

Seçimleri "demokrasi bayramı" olarak gördüklerini kaydeden Sarı, "Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Herkes vatandaşlık görevini yapmalıdır. Biz de görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

ATLARI İLE OY VERMEYE GELDİLER

14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı. Bornova ilçesi Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti. 'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı.

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Faruk Ceren, "İkinci tura da atımızla geldik. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek için buradayız. Atlara olan sevgi ve hassasiyetimizi dile getirmek istedik" dedi. Geri dönüşüm sektöründe çalışan Cihan Saha ise "Oyumuzu kullanmak için atlarımızla geldik. Amacımız; atlara olan sevgimizi göstermek. İnsanların bizi anlamasını istedik. Görenler şaşkına dönüyor" diye konuştu.

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(İHA-DHA-AA)

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