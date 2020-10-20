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Saniyeler içinde çalıp kaçtı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de motosikleti çalan kişi kameralardan kaçamadı. Gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin ortaya çıkan görüntülerinde motosikleti saniyeler içinde çaldığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Dere Sokak üzerinde 13 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Rıdvan F.A.(29), O.B. isimli şahsa ait motosikleti çalarak kaçtı. O.B.’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Rıdvan F. A.’nın Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Yenilik Sokak’ta bulunan bir iş yerinde yaptıkları aramada çalınan motosikleti parçalanmış halde buldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Rıdvan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim’de Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Rıdvan F.A.’nın ‘Bisiklet Hırsızlığı’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin motosikletin yanına gelerek bir süre etrafı gözetlediği, ardından kilidini kırdığı motosikleti saniylere içinde çalarak gittiği görülüyor. Şüpheli şahsın rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

İHA

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