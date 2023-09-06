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  4. Siyasi ismin oğlu silahla vurulmuştu! Dehşet anları böyle görüntülendi...

Siyasi ismin oğlu silahla vurulmuştu! Dehşet anları böyle görüntülendi...

06.09.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 Eylül Cumartesi günü AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu, bir kafenin önünde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

2 Eylül Cumartesi günü, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Muhammed Mücahit Delioğlu (33), kafenin önünde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya dair görüntüler ortaya çıktı.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille kaçtı. Yaralı Delioğlu, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan ve ayağındaki kurşun çıkarılan Delioğlu’nun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Delioğlu’nu vuran 2 kişinin eşkalini ve kaçış güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit etti. Ekipler daha sonra 2 şüpheliyi kaçtıkları otomobil ve tabancayla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdulselam ile Abdulkadir A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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VURULMA ANI KAMERADA

Kafe önünde cep telefonla konuşan Mücahit Delioğlu’nun tabancayla ayağından vurulduktan sonra yere düşmesi ve saldırganın kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Şanlıurfa ak parti

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