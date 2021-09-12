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Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren olay! Yardım edip çay ikram ettiler

12.09.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da "Dicle Elektrik (DEDAŞ) görevlisiyiz" diyen 3 kişi, mahallenin elektrik kablolarını çaldı. Hırsızları kurum çalışanı zanneden mahalle sakinleri ise, kabloları sökmelerine yardım edip çay ikram etti.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren olay! Yardım edip çay ikram ettiler

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal mahallesinde yaşandı. Bir araçla mahalleye giden 3 şahıs, kendilerini DEDAŞ görevlisi olarak tanıtıp elektrik trafosunda arıza olduğunu ve tamir edeceklerini söyledi. Mahallede ikamet eden Celal Güler, şahısları eve davet edip çay ikram etti. Çay içtikten sonra dışarı çıkan şahıslar, o esnada güvenlik kamerasına yakalandı. Bir süre etrafta dolaşan şahıslar, daha sonra trafonun bulunduğu bölgeye gitti. Mahalledeki birkaç vatandaşın yardımıyla kabloları söken şahıslar, arızayı giderme bahanesiyle vatandaşları oyalamaya başladı. Çalışmanın uzun süreceğini düşünen mahalle sakinleri evlerine geri döndü.

ARACA BİNİP KAÇTILAR

Çocuklar, mahalle muhtarı Avni Akbalık’ı arayıp DEAŞ ekibinin geldiğini ve trafodaki arızayı gidermeye çalıştığını söyledi. Suruç ilçe merkezinde olan muhtar, aracına binip kırsal mahalleye geldi. Elektriklerin gelmediğini gören muhtar, trafonun yanına gittiğinde kimsenin olmadığını ve kabloların sökülüp götürüldüğünü gördü. Mahalledeki çocukların aldığı araç plakasını not eden Akbalık, aracıyla emniyete giderken hırsızların kullandığı aracın karşıdan geldiğini gördü. Geri dönen Akbalık, aracı takip edip Gaziantep yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında durdurdu. Araçtakilere kim olduklarını sorunca DEDAŞ çalışanı oldukları cevabını alan muhtar, DEDAŞ’ı arayıp plakayı sorduğunu ve böyle bir araçlarının olmadığını söyledi. Akbalık jandarmayı aramak isterken şahıslar araca binip kaçtı. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, bölgede inceleme yapıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"HEMEN PEŞİNE DÜŞTÜM, YAKALADIM"

Muhtar Avni Akbalık, aracın peşine düşüp yakaladığını fakat jandarmayı aramak isterken kaçtıklarını belirterek, “Gündüz vaktiydi, çocuklar beni aradı. Dediler ki burada DEDAŞ’tan bir ekip gelmiş. Ben de orada değildim, dışarıdaydım. Baktım elektrikler kesik. Ne oldu dedim. Kaçak ekibi geldi dediler. Oraya gidince kimseyi bulamadım. Baktım ki kablolar da yok. Kablonun çalındığını anladım. Çocuklar plakayı almıştı, bana verdiler. Ben de emniyete gidecektim. Baktım ki aynı plakalı araç karşıdan geliyor. Hemen peşine düştüm ve petrolün orada yakaladım. Siz kimsiniz diye sorduğumda DEDAŞ’ta çalıştıklarını söylediler. Sizin plakayı sordurdum öyle bir araçları yokmuş dedim. Aracın bagajına bakınca çaldıkları kabloları gördüm. Madem DEDAŞ’ta çalışıyorsunuz burada durun, ben jandarmayı arayayım dedim. Ben jandarmayı arayayım derken ikisi araca binip kaçtılar. Zaten 3 kişilerdi. DEDAŞ’a sordum, bana böyle bir araçlarının olmadığını söylediler. DEDAŞ görevlisi değillerdi” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa
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