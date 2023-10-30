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Şanlıurfa’da dev mağarada tavan çöktü, hayvanlar telef oldu!

30.10.2023 16:27 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da feci bir olay yaşandı. Mağara tavanından düşen dev kaya parçası, büyükbaş hayvanların üzerine düştü. Olayda 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa’da dev mağarada tavan çöktü, hayvanlar telef oldu!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde büyükbaş hayvanların yetiştirildiği mağara, iddiaya göre Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenerek hasar almıştı. Hasara rağmen hayvanların yetiştirildiği mağaranın tavanından dev kaya parçası düştü. Kayanın üzerine düştüğü 6 inekten 5’i telef oldu. Mağara sahibi, yeni bir çökme riskine karşı hayvanlarını dışarı çıkardı. Telef olan hayvanlar ise kepçe yardımı ile mağara dışına çıkarıldı.

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Mağara sahibi Müslüm Arslan, 6 büyükbaş hayvanın kaya altında kaldığını belirterek, 500 bin TL civarında bir zararının olduğunu söyledi.

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Mağarada dev kayayı iş makinesi ile kaldırma çalışmaları sürüyor.


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