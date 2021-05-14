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  4. Şanlıurfa’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

14.05.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B.’nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa’ya sevk edildiği bildirildi. Kadınların da karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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