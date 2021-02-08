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  4. Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

08.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş şekilde bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak, ayı gör' yazılı metal blok gizemi hala çözülmedi. Alana Edirne'den bile gelenlerin olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, geçen perşembe gecesi 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak, ayı gör' yazılı metal bloğu buğday tarlasına yerleştirdi.

Mahalle sakinlerinden Fuat Demirdil, cuma günü sabah saatlerinde geldiği buğday ekili tarlasında metal bloğu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı.

İLGİ ODAĞI OLDU

İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolit benzeri metal blok, bir anda herkesin ilgi odağı oldu. Daha önce de farkı ülkelerde aniden ortaya çıkmasıyla merak konusu olan monolit benzeri metal bloğun Şanlıurfa'da görüldüğü bilgisi üzerine yüzlerce meraklı Örencik Mahallesi'ne akın etti.

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EDİRNE’DEN GELENLER OLDU

Kentte büyük heyecan yaratan metal bloğun sırrının çözülmesi için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Şanlıurfa'nın simgelerinden olan Göbeklitepe yakınlarındaki arazide bulunan metal bloğu görmek isteyenlerin de bölgeye gelişi sürüyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Edirne'den bile Şanlıurfa'ya gelenler gizemini koruyan metal bloğu görmek için Örencik Mahallesi'ne gitti. Sivil jandarma ekiplerinin nöbet tutuğu alana çok sayıda vatandaş araçlarıyla gelerek metal blok önünde hatıra fotoğrafı çekti.

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Güvenlik güçleri, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmasını ise çok yönlü olarak sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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