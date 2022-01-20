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  4. Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

20.01.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 10 sporcu öğrenci ile bir öğretmen yaralandı.

Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Feci kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Siirt'te düzenlenen basketbol turnuvasına katılan ve Gaziantep'e dönmek üzere yola çıkan lise öğrencilerini taşıyan S.K. yönetimindeki minibüs, buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolünden çıkarak devrildi.

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10 SPORCU ÖĞRENCİ İLE BİR ÖĞRETMEN YARALI

Kazada, devrilen minibüste bulunan 10 sporcu öğrenci ile bir öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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