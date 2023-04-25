Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı! Vali Ayhan açıklama yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." (AA-İHA)

