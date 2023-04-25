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  4. Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı! Vali Ayhan açıklama yaptı

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı! Vali Ayhan açıklama yaptı

25.04.2023 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devlet hastanesinde görev yapan 2 sağlık çalışanı hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Saldırının ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan "Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı." dedi.

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı! Vali Ayhan açıklama yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." (AA-İHA)

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Şanlıurfa sağlık çalışanı saldırı

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