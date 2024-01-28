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  4. Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonetin üzerinde araba taşıdı

Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonetin üzerinde araba taşıdı

28.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde bir sürücü, kamyonetinin üzerinde başka bir aracı taşıyarak trafiği tehlikeye atarken, izleyenleri ise hayrete düşürdü.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi çevreyolu istikametinde meydana gelen ilginç olayda, bir sürücü kamyonetinin üzerinde başka bir aracı taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, olayın şehirde konuşulan ana konulardan biri haline gelmesine neden oldu.

Araçlarını kullanırken alışılmadık bir olayla karşılaşan yayalar ve diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tehlikeli yolculuk ise hızla sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, sürücünün çevresindeki araçlar tarafından şaşkınlıkla izlendiği görülüyor.

Bu tür tehlikeli ve sorumsuz davranışlar trafik güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğundan, yetkililerin konuyla ilgili daha fazla önlem alması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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