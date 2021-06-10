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Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

10.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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polis Şanlıurfa silahlı saldırı

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