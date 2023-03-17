Şanlıurfa'daki selde ölmekten son anda kurtarıldı! Türkiye'nin konuştuğu görüntülerdeki genç yaşadıklarını anlattı: Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu

Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. 16 kişinin hayatını kaybettiği selde bir kişinin uzatılan hortumla kurtarılma anı çok konuşulmuştu. Ölmekten son anda kurtarılan Yusuf yaşadıklarını anlattı. Sele uykusunda yakalandığını belirten Yusuf, "Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu" dedi.

Selde kurtarılan Yusuf

"CAMI KIRDIM, ÇIKTIM YUKARIYA"

Selin en çarpıcı anlarındandı. Pencereden sarkıtılan hortumla saniyelerle kurtuldu. Yusuf isimli genç Şanlıurfa'daki sele uykudayken yakalandı. Eli suya değince uyandı, o panikle fırladı yattığı yerden. Camı kırdı elini uzatıp yardım istedi ama o anlarda ölümle burun burunaydı. Yusuf yaşadıklarıyla ilgili olarak "Camı kırdım yukarı çıktım, hortumu salladı aşağıya. Yatıyordum içeride baktım su geldi. Çıktım masanın üzerine oturdum 10-15 dakika. Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu" dedi.

"AKŞAMA KADAR SAPSARIYDI"

Kanal D'nin haberine göre Yusuf'un imdadına dükkanın üst katında oturan Halil Akıncı ve ailesi yetişti. 5 kişi, Yusuf'u yukarıya çıkardı. Halil Akıncı, "Hortumu uzattığımız gibi arkadaşı yukarı çektik. Kirin ve çamurun içindeydi. Çıkardık, kendi üstlerimi verdim. Sobanın yanına götürdüm, ısındı. Akşama kadar sapsarıydı çocuk, sonra kendine geldi" diye konuştu.



