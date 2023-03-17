HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'daki selde ölmekten son anda kurtarıldı! Türkiye'nin konuştuğu görüntülerdeki genç yaşadıklarını anlattı: Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu

Şanlıurfa'daki selde ölmekten son anda kurtarıldı! Türkiye'nin konuştuğu görüntülerdeki genç yaşadıklarını anlattı: Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu

17.03.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Şanlıurfa'daki selde bir görüntüyü konuşuyor. Sel suları içinde kalan bir kişi, üst kattan sarkıtılan hortumla ölmekten son anda kurtarılmıştı. Ölümle burun buruna gelen Yusuf yaşadıklarını anlattı. Sele dükkanda uyurken yakalanan Yusuf, "Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu" dedi.

Şanlıurfa'daki selde ölmekten son anda kurtarıldı! Türkiye'nin konuştuğu görüntülerdeki genç yaşadıklarını anlattı: Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu

Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. 16 kişinin hayatını kaybettiği selde bir kişinin uzatılan hortumla kurtarılma anı çok konuşulmuştu. Ölmekten son anda kurtarılan Yusuf yaşadıklarını anlattı. Sele uykusunda yakalandığını belirten Yusuf, "Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu" dedi.

3

Selde kurtarılan Yusuf

"CAMI KIRDIM, ÇIKTIM YUKARIYA"

Selin en çarpıcı anlarındandı. Pencereden sarkıtılan hortumla saniyelerle kurtuldu. Yusuf isimli genç Şanlıurfa'daki sele uykudayken yakalandı. Eli suya değince uyandı, o panikle fırladı yattığı yerden. Camı kırdı elini uzatıp yardım istedi ama o anlarda ölümle burun burunaydı. Yusuf yaşadıklarıyla ilgili olarak "Camı kırdım yukarı çıktım, hortumu salladı aşağıya. Yatıyordum içeride baktım su geldi. Çıktım masanın üzerine oturdum 10-15 dakika. Su çok yükseldi, ağzıma geliyordu" dedi.

4

"AKŞAMA KADAR SAPSARIYDI"

Kanal D'nin haberine göre Yusuf'un imdadına dükkanın üst katında oturan Halil Akıncı ve ailesi yetişti. 5 kişi, Yusuf'u yukarıya çıkardı. Halil Akıncı, "Hortumu uzattığımız gibi arkadaşı yukarı çektik. Kirin ve çamurun içindeydi. Çıkardık, kendi üstlerimi verdim. Sobanın yanına götürdüm, ısındı. Akşama kadar sapsarıydı çocuk, sonra kendine geldi" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul yoğun sise teslim!İstanbul yoğun sise teslim!
700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!
'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı
Anahtar Kelimeler:
sel Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Mersin açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Mersin açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak mesaj! Masada çekilen o kareyle duyurdular

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak mesaj! Masada çekilen o kareyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.