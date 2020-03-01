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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 19:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korkuya neden oldu.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.

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