Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

AFAD verilerine g\u00f6re merkez \u00fcss\u00fc \u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Halfeti il\u00e7esi olan 3.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Deprem dolay\u0131s\u0131yla can ve mal kayb\u0131 ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken k\u0131sa s\u00fcreli korkuya neden oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Saunada g\u00f6r\u00fclmemi\u015f olay! 'Tek kelimeyle utan\u00e7 vericiydi'Kadir \u015eeker olay\u0131nda yeni geli\u015fme! \u0130lk kez ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...