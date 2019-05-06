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Şanlıurfa'da kesik parmakların bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde bulunan 3 kesik parmağın, motosikletiyle kaza geçiren gence ait olduğu tespit edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan 3 kesik parmağın motosikletiyle kaza geçiren gence ait olduğu belirlendi.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde kaldırımda ve yol kenarında kesik halde bulunan 3 parmakla ilgili detaylı araştırma ve inceleme yaptı.

Ekipler, ayak parmaklarının, motosikletiyle kaza geçiren 16 yaşındaki Hasan İlan'a ait olduğunu ve zincire sıkışması sonucu koptuğunu tespit etti.

Kaza sonrası çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan İlan'ın ayağındaki yoğun kanama nedeniyle parmaklarının koptuğunun fark edilmediği anlaşıldı.

Öte yandan hastanede tedavisi süren İlan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kopan parmak Şanlıurfa Viranşehir

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