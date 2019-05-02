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Şanlıurfa'da silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu.

Kırsal Karpuzcu Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki bir minibüsün sürücüsünün hareketsiz halde olduğunu görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Mücahit Bezen'in (28) silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Minibüsün çevresinde de çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Bezen'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ölü silahlı saldırı Siverek Şanlıurfa

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