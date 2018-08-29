Şanlıurfa'daki arazi kavgası

ŞANLIURFA(AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının babası, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 akrabasını öldürdükten sonra kaçan ve Gaziantep'te yakalanan Ramazan Ş'nin annesi G.Ş. ile babası İ.Ş. cinayetlerin azmettiricisi oldukları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ş. tutuklandı, G.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozova ilçesi Kızlar Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, şüpheli Ramazan Ş'nin, amcaları Şeyho ve Şeyh Müslüm ile halası Narin ve yengesi Emine Ş'yi silahla öldürdüğü ileri sürülmüştü.

