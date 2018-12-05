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Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 5 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 23:19 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 5 Aralık 2018 Çarşamba günü çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen bir kişi 683 bin 533 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte 5 Aralık 2018 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 5 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 912. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 13, 19, 29 artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi 683 bin 533 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 17 kişi, 4 bin 21'er lira; 4 artı 1 bilen 232 kişi, 294 lira 80'er kuruş; 4 bilen 2 bin 935 kişi, 31 lira 5'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 815 kişi, 17 lira 25'er kuruş; 3 bilen 82 bin 76 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 58 bin 36 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 9 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldı.

(AA)


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