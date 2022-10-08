Saplantılı aşk kabusu! Üniversiteli Esra: Hocalarıma benim adıma ilişki teklif etmiş

İzmirli 20 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.Ç., aylardır platonik aşığı Ö.E.'nin yaptıklarıyla adeta dehşeti yaşıyor. E.Ç.'nin adına sahte hesaplar açan ve ahlak dışı paylaşımlar yapan sapık, E.Ç.’nin okuduğu üniversitedeki mailini de ele geçirip, sanki onun ağzından yazılmış gibi not karşılığı dekan ve hocalarına ilişki teklifinde bulundu.

Yaşadığı kabus dolu günlerin bitmesi için yardım çağrısında bulunan E.Ç., Evime mezar resmi çizip göndermiş. Toprağın altında ellerimiz buluşuyor, biz ancak ölünce buluşuruz diyor. Şiir yazmış biz ancak ölünce birleşeceğiz diye. Ölmek istemiyorum korkuyorum'' dedi.

Sabah'a konuşan, E.Ç., "Yaklaşık 1.5 sene önce ayrıldığım eski erkek arkadaşım tarafından ayrıldığımızdan itibaren taciz, tehdit ve şantajlarına sürekli maruz kaldım. Peşimi bırakmayarak beni ve ailemi rahatsız etti ve hala da devam etmekte. Ailemin uyarmasına rağmen bana yaptığı eziyetlerinden geri kalmadı, korkusuzca daha da ileri giderek sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri atmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"ESKORTLUK YAPIYORMUŞUM GİBİ HERKESE MESAJ ATIYOR"

Benim okuldan atılmam için okulumuzun dekanına ve dersime giren hocalarıma not karşılığı ilişki teklif eden benim ağzımdanmış gibi mesajlar bile attı diyen E.Ç. yaşadıklarının bununla da sınırlı olmadığını söyleyerek şunları aktardı; "Benim olmayan hazırladığı sahte bir mesaj ile de açtığı fake hesaplardan beni eskortluk yapıyormuşum gibi mesajları beni tanıyan herkese attı.

TELEFON NUMARAMI DAĞITTI

İnternet gazetesinde eskortluk yaptığımın haberinin çıktığını ve bu yüzden de okuldan atılacağımı, hakkımda soruşturma açıldığını söyledi. Dekan ile mesajlaştığını ve benim dekan tarafından okuldan atılacağımı söyledi. Okuluma gelerek beni rahatsız etti. Telefon numaramı yine sosyal medyadan benim adıma ve fotoğraflarımı kullanarak açtığı hesaplarda eskort numarası olarak dağıttı beni her gün en az 20 erkek arıyordu. Bu yüzden telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

"BU MEZAR SENİN İÇİN"

Evimi bulup kapıma geldi diyen E.Ç: "Ben telefon numaramı değiştirince ardından arkadaşımın ve annemin telefon numaralarını yine sosyal medyadan eskort mesajı olarak dağıttı. Bu da yetmedi benim numaramı öğrenememesi onu iyice çileden çıkartarak evimin adresini annemin numarası ile birlikte benim çocuk tacizcisi olduğumu ve evimde çocuklara madde kullandırttığımı yazarak evimizin adresini her tarafa yaydı ve bu şahsı yaşatmayın diye ekledi paylaşımlarına. Evimizin adresini mafyaya verdiğini söyleyerek arkanızı kollayın diye fake hesaplardan mesaj attı. Benim için kazıldığını söyleyerek mezar resmi attı" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM GÜNÜNE YAKLAŞIYORSUN"

E.Ç.; "Daha anlatmakla bitiremeyeceğim çok korkunç şeyler yaşadım, ölüm gününe günden güne yaklaşıyorsun diye tehdit edildim, ciddi rahatsızlıklar çekiyorum yaşadıklarımın psikolojime etkisiyle strese bağlı mide ağrıları çekiyorum. Bu yaşadıklarım beni çok yıprattı. Okuluma beni rezil ettiği için okulu bırakmayı düşündüm, sonumun ölüm olduğunu söyleyen mesajlar aldım her gün, bu kadar olayları yaşıyorsun neden kendini öldürmüyorsun diye mesaj attı. Bana bunları yaşatan hayatımı mahveden kişi hala aramızda ve hala da yaptıklarına devam etmekte. Bunu bana yapan insan olamaz. Her gün ölüm korkusuyla yaşamak ve rezil edilmek ne demek olduğunu size anlatamam. Benim yaşadıklarımı başka bir genç kızın yaşamasını istemediğim için ve adalet istediğim için bunları söylüyorum. Lütfen yardım edin."



