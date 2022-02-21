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Saplantılı tacizci genç kızın evini bastı! "Nobel ödülü aldım, ödülümü verin"

21.02.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu, dün saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gitti. Kızın babasını darp eden Şeyhmusoğlu “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin" diye bağırmaya başladıktan sonra tartıştığı bir genci de 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, 3'üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saplantılı tacizci genç kızın evini bastı! "Nobel ödülü aldım, ödülümü verin"

Muğla Bodrum'da Nurettin Şeyhmusoğlu, dün yine saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gitti. Genç kızın babasını darp eden ve "Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin" diye bağıran Şeyhmusoğlu, tartıştığı 23 yaşındaki genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan şahıs, 3'üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZ SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNDU

2020 Temmuz ayında yaşanan olayda Bodrum’da yaşayan 23 yaşındaki Tuğçe Çelik, ilçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Şahsın kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen Çelik, ‘ölmek istemiyorum’ diyerek hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi.

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TUTUKLANDI, SERBEST BIRAKILDI

Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen şahıs, genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.

"NOBEL ÖDÜLÜ ALDIM, ÖDÜLÜMÜ VERİN"

Nurettin Şeyhmusoğlu, dün yine genç kızın Yahşi Mahallesi’ndeki evinin önüne gitti. Kızın babası ile karşılaşan Şeyhmusoğlu babaya küfürler ettikten sonra babasını darp etti. Şeyhmusoğlu, “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin” dedi.
Genç kızın babası, evine girdikten sonra elinde bıçakla evin bahçe kapısının önüne gelen şahıs, “Ödülümü vereceksiniz” diye bağırmaya başladı.

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Yaşananlara tanık olan ve sokaktaki apartta yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu’na Tuğçe Çelik’in Bodrum’da değil İstanbul’da olduğunu ve sokakta bağırmamasını söyledi.

23 YAŞINDAKİ GENCİ AĞIR YARALADI

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu, kavga esnasında Mustafa Asım’ı kol, karın ve yüz bölgeleri olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaralının dalağının alındığı, böbreğinin de hasar gördüğü öğrenildi. Gencin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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3'ÜNCÜ KEZ TUTUKLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Muğla taciz
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