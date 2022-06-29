HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarallar çetesine dev operasyon! İş insanı Erdal Acar da dahil çok sayıda kişiye gözaltı

Sarallar çetesine dev operasyon! İş insanı Erdal Acar da dahil çok sayıda kişiye gözaltı

29.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sarallar adıyla bilinen topluluğa yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini Alaattin Saral adıyla bilinen İlyas Saral ve Ertan Acar'ın yürüttüğü çeteye yönelik operasyonda iş insanı ve BJK eski yöneticisi Erdal Acar da dahil olmak üzere 117 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda tabanca, suikast silahı, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Sarallar çetesine dev operasyon! İş insanı Erdal Acar da dahil çok sayıda kişiye gözaltı

Sarallar suç örgütüne büyük darbe! İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında topluluktan, aralarında ünlü iş insanı ve Beşiktaş Spor Kulubü'nün eski yöneticisi Erdal Acar'ın da bulunduğu 117 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Firari çete lideri İlyas Saral'ın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

sarallar-grubuna-operasyon-117-gozalti-2_5334_dhaphoto1

1500 POLİS KATILDI

Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.

sarallar-grubuna-operasyon-117-gozalti-2_5334_dhaphoto9

Firari olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

sarallar-grubuna-operasyon-117-gozalti-2_5334_dhaphoto4

ELE GEÇİRİNLER ŞOKE ETTİ!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

sarallar-grubuna-operasyon-117-gozalti-2_5334_dhaphoto7

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

sarallar-grubuna-operasyon-117-gozalti-2_5334_dhaphoto6

sarallar-grubuna-operasyon-117-gozalti-2_5334_dhaphoto8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! PKK'ya darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklamaTekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama
Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.