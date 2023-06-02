Sararmış çamaşırları anında beyazlatıyor! Çamaşır suyundan daha etkili

Beyaz çamaşırların zaman içerisinde sararması bakımsız görünümler yaratıyor. Çamaşırların bembeyaz olması için uygun yollar aransa da çamaşır suyu gibi yöntemler kıyafetlerinizin zarar görmesine neden oluyor. Oysa ki evde yapılan bir karışım sararan çamaşırlar ilk günkü beyazlığına kavuşturmak düşünüldüğünden çok daha basit!
Uzmanlar şöyle açıklıyor: "Çoğu kişi çamaşırlarını parlatmak için klorlu ağartıcıya güveniyor, ancak aslında çamaşırlarınızın beyaz ve taze görünmesini sağlamanın ağartıcıdan daha etkili yolları var. Yaygın bir yöntem, her yıkamadan önce çamaşır deterjanınıza yaklaşık yarım bardak kabartma tozu eklemektir."
Sirke ve kabartma tozu gibi, limon suyunun da çamaşırlar temizlemek için çok etkili olmasını sağlayan "beyazlatıcı ve koku kontrol edici özellikleri" vardır.
Uzmanlar şu tavsiyede bulundu: “En iyi sonuç için bir ila iki bardak limon suyu kullanın. Ya döngünün başında limon suyunu doğrudan çamaşır makinenize dökün ya da çarşaflarınızı yarım bardak limon suyu ile sıcak suda bir gece bekletin.