Sararmış çamaşırları anında beyazlatıyor! Çamaşır suyundan daha etkili

Beyaz çamaşırların zaman içerisinde sararması bakımsız görünümler yaratıyor. Çamaşırların bembeyaz olması için uygun yollar aransa da çamaşır suyu gibi yöntemler kıyafetlerinizin zarar görmesine neden oluyor. Oysa ki evde yapılan bir karışım sararan çamaşırlar ilk günkü beyazlığına kavuşturmak düşünüldüğünden çok daha basit!

KABARTMA TOZU VE BEYAZ SİRKE

Uzmanlar şöyle açıklıyor: "Çoğu kişi çamaşırlarını parlatmak için klorlu ağartıcıya güveniyor, ancak aslında çamaşırlarınızın beyaz ve taze görünmesini sağlamanın ağartıcıdan daha etkili yolları var. Yaygın bir yöntem, her yıkamadan önce çamaşır deterjanınıza yaklaşık yarım bardak kabartma tozu eklemektir."

Kabartma tozu, deterjanı güçlendirir ve ayrıca kokuları kontrol etmeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Beyaz sirke ayrıca "doğal beyazlatma özelliklerine" sahiptir ve "etkili bir yumuşatıcı" görevi görür.

Yıkama döngüsünün başında yarım bardak eklemeyi deneyin. Alternatif olarak, ev halkı çarşafları ve yastık kılıflarını çamaşır makinesine koymadan önce sirke ve ılık suda ıslatabilir.

LİMON

Sirke ve kabartma tozu gibi, limon suyunun da çamaşırlar temizlemek için çok etkili olmasını sağlayan "beyazlatıcı ve koku kontrol edici özellikleri" vardır.

Uzmanlar şu tavsiyede bulundu: “En iyi sonuç için bir ila iki bardak limon suyu kullanın. Ya döngünün başında limon suyunu doğrudan çamaşır makinenize dökün ya da çarşaflarınızı yarım bardak limon suyu ile sıcak suda bir gece bekletin.





