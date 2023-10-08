Sararmış çaydanlıkları anında temizliyor! Çaydanlıkları ayna gibi parlatan temizlik tüyosu

Çaydanlıkları parlatmak için pahalı ve kimyasal ürünler almak istemiyorsanız evde bulunan malzemelerle çaydanlıkların özellikle içini temizleyebilirsiniz. Bu karışım çaydanlıklarınızı yeni alınmış gibi tertemiz yapabilirsiniz. İşte çaydanlıkları ayna gibi parlatan mucizevi karışım...

SARARMIŞ DEMLİKLERİ AYNA GİBİ PARLATIYOR

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım su bardağı sirke

Aldığı kadar su

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri sırasıyla çaydanlığın içerisine ekleyin ve ocağa alın. Karışım iyice kaynadıktan sonra çaydanlığı ocaktan alın ve suyu dökün. Daha sonra köpüklü bir sünger yardımıyla demliğin içerisini ovalayın. Bu yöntem ile sararmış demlikten eser kalmayacak ve çaydanlıklarınız pırıl pırıl parlayacak.





