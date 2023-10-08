KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Sararmış çaydanlıkları anında temizliyor! Çaydanlıkları ayna gibi parlatan temizlik tüyosu

    Sararmış çaydanlıkları anında temizliyor! Çaydanlıkları ayna gibi parlatan temizlik tüyosu

    08.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çay ülkemizde en sık tüketilen içeceklerden biri olarak biliniyor. Ocaktan hiç eksik olmayan çaydanlıkların içi zaman içerisinde sararıp kararabiliyor. Sararan çaydanlık hem çayın tadını bozuyor hem de hoş olmayan görüntüye sebep veriyor. Evde bulunan malzemelerle yapacağınız bu karışım çaydanlıkları ilk günkü gibi parlatıyor.

    Çaydanlıkları parlatmak için pahalı ve kimyasal ürünler almak istemiyorsanız evde bulunan malzemelerle çaydanlıkların özellikle içini temizleyebilirsiniz. Bu karışım çaydanlıklarınızı yeni alınmış gibi tertemiz yapabilirsiniz. İşte çaydanlıkları ayna gibi parlatan mucizevi karışım...

    SARARMIŞ DEMLİKLERİ AYNA GİBİ PARLATIYOR

    MALZEMELER:

    • 1 yemek kaşığı tuz
    • 1 yemek kaşığı limon tuzu
    • 1 yemek kaşığı karbonat
    • Yarım su bardağı sirke
    • Aldığı kadar su

    ÖNCESİ

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Tüm malzemeleri sırasıyla çaydanlığın içerisine ekleyin ve ocağa alın. Karışım iyice kaynadıktan sonra çaydanlığı ocaktan alın ve suyu dökün. Daha sonra köpüklü bir sünger yardımıyla demliğin içerisini ovalayın. Bu yöntem ile sararmış demlikten eser kalmayacak ve çaydanlıklarınız pırıl pırıl parlayacak.

    SONRASI

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İki cihan bir araya gelse de bu burçlar asla anlaşamıyor!İki cihan bir araya gelse de bu burçlar asla anlaşamıyor!
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Sadece 2 malzeme yetiyor! İstenmeyen tüylerinize veda edin... Sadece 2 malzeme yetiyor! İstenmeyen tüylerinize veda edin...
    Anahtar Kelimeler:
    karbonat sirke tuz su çaydanlık demlik limon tuzu mon

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

    100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

    Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

    Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.