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Sararmış tuvalet taşlarını 5 dakikada bembeyaz yapıyor! Kireç tutmuş tuvalet temizliği için...

30.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman içerisinde sert su ve idrar nedeniyle sararan tuvalet taşları tuvaletin zemininde kireç oluşmasına neden olabiliyor. Kireci ve sararmış tuvalet taşlarını temizlemek için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde yapacağınız doğal karışımla çamaşır suyu kullanmadan sararmış tuvalet taşlarını bembeyaz yapabilirsiniz.

Sararmış tuvalet taşlarını 5 dakikada bembeyaz yapıyor! Kireç tutmuş tuvalet temizliği için...

Sararmış tuvalet taşları tuvalet temiz olsa bile pis görünmesine sebep oluyor. Tuvaletteki kireci ve sararan taşları temizleme yöntemleri aranıyor. Her evde bulunan temel malzemelerle kimyasal temizlik malzemesi kullanmadan sararmış tuvalet taşlarını temizlemeniz mümkün olabiliyor.

SARARMIŞ TUVALET TAŞLARINI TEMİZLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

LİMON SUYU

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Limon suyunun asidik özellikleri, sarı lekelenmeyi ve herhangi bir kalsiyum birikimini kesebileceği anlamına gelir. Bir bardak limon suyunu birkaç damla en sevdiğiniz esansiyel yağ ile bir sprey şişesinde karıştırın.

Karışımı klozetin üzerine püskürtün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Üzerini bol temiz su ile silin ve iyice kurulayın.

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KARBONAT VE BEYAZ SİRKE

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Karbonat ve beyaz sirke, popüler çevre dostu ev temizleyicileridir. Klozet kapağınızı temizlemek için yapmanız gereken tek şey, eşit miktarda karbonat ve damıtılmış beyaz sirkeden oluşan bir macun yapmaktır.

Macunu klozet kapağına uygulayın ve 10 ile 30 dakika arasında bekletin. Lekeleri ovun, ardından klozet kapağını temiz, ılık suya batırılmış bir bezle silin. Herhangi bir leke kalırsa, işlemi tekrarlayın. Bitirmek için klozet kapağını iyice kurulayın.

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