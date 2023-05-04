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Sararmış tuvalet taşlarını anında bembeyaz yapıyor! Sadece profesyonellerin bildiği temizlik sırrı

04.05.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sararmış tuvalet taşları banyonun pis görünmesine neden oluyor. Tuvaleti temizlemenize rağmen sararmış tuvalet taşlarının beyazlamamasından şikayetçiyseniz sadece profesyonellerin bildiği temizlik sırrını öğrenmeniz zamanı geldi! İşte sararmış tuvalet taşlarını beyazlatmak için etkili çözüm önerisi...

Sararmış tuvalet taşlarını anında bembeyaz yapıyor! Sadece profesyonellerin bildiği temizlik sırrı

Tuvalet taşları zaman içerisinde sararak istenmeyen görünümlere neden olabiliyor. Sararmış tuvalet taşlarını beyazlatmak için çeşitli kimyasal ürünler kullanılsa da bu ürünler sağlığı tehlikeye atıyor. Evde bulunan bir malzeme sararmış tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor.

SARARMIŞ TUVALETLERİ TEMİZLEME YÖNTEMİ

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İlk iş olarak kolayı klozete dökün. Klozetin her tarafına eşit miktarda dökmeye özen gösterin. Hepsini bir anda dökmek yerine azar azar dökmeyi deneyin. En az bir saat bekleyin! Klozete dökülen kola lekelerin çabucak çıkmasını sağlayacaktır. Fakat bunun için en az bir saat beklemeye özen gösterin. Ekstra bir güç harcamak istemiyorsanız gece döküp sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda gördüğünüz şeye inanamayacaksınız. 

FIRÇA İLE TEMİZLEYİN

İnatçı lekeler haddinden fazlaysa bu durumda bir sonraki adıma geçmeden bu lekeleri yumuşatmak adına tuvalet fırçası kullanmanız gerekebilir.

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SİFONA BASIN

Koladaki asit kireç ve kirlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Yeteri kadar beklettiğinizden eminseniz son aşama olarak sifona basabilirsiniz. 

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