Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Türkiye'de kademeli normalleşmenin 1 Mart'ta başlamasının ardından kentlerde yaşanan vaka artışı korkutmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. " açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre her ilde vaka artışını azaltmak amacıyla lokal kararlar alınabilecek. Bir ilin haritası sarı bile olsa yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kurallar devreye alınabilecek.Mesela işlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar gelebilecek.

Öte yandan kırmızı bir ilden düşük riskli bir ile geçişte sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallar uygulanabilecek.



