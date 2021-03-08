HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

08.03.2021 08:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Kademeli normalleşme sonrası koronavirüs vakalarında artışların yaşanmasının ardından düşük riskli illerde, yüksek risk taşıyan bölgelerde kırmızı kategorideki kurallar uygulanabilecek.

Türkiye'de kademeli normalleşmenin 1 Mart'ta başlamasının ardından kentlerde yaşanan vaka artışı korkutmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. " açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre her ilde vaka artışını azaltmak amacıyla lokal kararlar alınabilecek. Bir ilin haritası sarı bile olsa yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kurallar devreye alınabilecek.Mesela işlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar gelebilecek.

Öte yandan kırmızı bir ilden düşük riskli bir ile geçişte sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallar uygulanabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yoluAmbulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor: Türkiye'de ilkiz

Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor

Dünya bu yıl kadınların gücünü konuştu!

Dünya bu yıl kadınların gücünü konuştu!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kahreden tablo! 2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı

Yok olma riski taşıyor! Ekipler seferber oldu

Öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri

Öldürülen kadınlar için Kadınlar Günü mesajları ve sözleri | Annesi ölenler için duygusal Kadınlar Günü şiirleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.