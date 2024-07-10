Sarı kantaron yağı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Sarı kantaron yağı yüze sürülür mü?

En doğal malzemelerden biri de birçok yerde yetişen ve çok uzun zaman önce keşfedilen sarı kantarondur. Sarı kantaron daha çok yağ formunda kullanılan ve birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenen bir bitkidir. Adı sarı kantaron olan bir bitkinin çiçeğinden ve yapraklarından elde edilen sarı kantaron yağı birçok aktif maddeden oluşur.

Sarı kantaron bitkisinin çiçeğinde ve yapraklarında bol miktarda hypericum yağı bulunur. Bu nedenle sarı kantaron bitkisinin yağı kullanılır ve içeriğindeki antioksidanlar, hiperisin, biyoflavonoidler ve hiperforin gibi çeşitli aktif maddelerin farklı faydalarından yararlanmak hedeflenir.

Sarı kantaron yağı faydaları nelerdir?

Antibakteriyel özelliğe sahip olan sarı kantaron yağı faydaları ciltten mide rahatsızlıklarına birçok alanda kullanılabilir. Doktor önerisi ve onayı ile doğru miktarlarda kullanıldığı takdirde birçok rahatsızlığa iyi geldiği kabul edilmektedir. Çok güçlü etkileri bulunan, çeşitli ilaçlarla da etkileşim kurabilen sarı kantaron yağı bilinçsizce kullanıldığında ciddi problemlere yol açabilir.

Bilinçli ve doktor kontrolü ile kullandığında çeşitli faydaları bulunan sarı kantaron yağının en bilinen bazı faydaları şunlardır:

Cilt sorunlarını giderir.

Mantar, bakteri ya da virüslerden kurtulmada yardımcı olduğu bilinir.

Kabızlık sorununu giderir.

Menopoz etkilerini azaltır.

Uyku problemi yaşayan kişilere yardımcı olur.

Depresyon sürecinde kullanılır.

Sarı kantaron yağı nelere iyi gelir?

Sarı kantaron yağı bağışıklıktan mide sorunlarına birçok konuda faydalı kabul edilmiştir. Hücre yenileme özelliği en bilinen ve faydalanılan başlıca özelliğidir. Sivilceler ve akneler için kullanılır. Bunlar dışında şu durumlara da iyi geldiği bilinmektedir:

İltihaplanmalara

Yanık izlerine

Yaralara

Bakteri ve mantarlara

Yaşlanma etkilerine

Strese

Anksiyete belirtilerine

Sindirim problemlerine

Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?

Sarı kantaron bitkisi ve yağı ciltte oluşan yaraların iyileşmesinde, deri enfeksiyonları ya da egzama gibi deri sorunlarının düzelmesine yardımcı olması ile tanınır. Düzenli bir şekilde kullanılması önerilir. Ancak bu düzen ve miktarlar doktor tarafından belirlenmelidir. Her ürün ya da gıda gibi sarı kantaron da hem çiçek ve yaprakları hem de yağ formu ile çeşitli yan etkilere de sebebiyet verebilir. Bu nedenle doktor kontrolü ve onayı olmadan kullanılması sakıncalıdır.

Eğer doktor onayladığı ise belirttiği miktarlarda ve düzende kullanılması gerekir. Genel olarak 1 hafta içinde 1 kez ya da 2 kez saç bakımı için kullanılması önerilir. Saçlar için kullanılacaksa saç derisine saçı yıkamadan en az yarım saat önce uygulanması doğru kabul edilir.

Mide sorunları, kabızlık gibi durumlar için kullanılacaksa gün içinde 2 çay kaşığını geçmeyecek şekilde kullanılması önerilir. Uzman bir doktor tarafından onaylanmadan kullanılmaması gereken sarı kantaron yağı özellikle alerjik durumları olan, hassas bünyelere sahip kişilerde, hamilelerde ya da emziren annelerde çeşitli yan etkilere neden olabilir.

Sarı kantaron yağı yüze sürülür mü?

Öncelikli olarak deri sorunları ile mücadele sürecinde kullanılabilen sarı kantaron yağı cilt ve deri problemleri için faydalı olarak kabul edilmiştir. Cilt lekelerini ortadan kaldırdığı bilinen sarı kantaron yağı çeşitli yara, sivilce ya da yanık izleri üzerindeki olumlu etkisi ile bilinir. Cilde direkt olarak uygulanabildiği gibi yüze de doktor tarafından uygun görülen şekilde uygulanabilmektedir. Olası yan etkiler ise şu şekildedir:

Baş ağrısı

Ağız kuruluğu

Huzursuzluk

Yorgunluk hissi

Deride döküntüler

Midede rahatsızlıklar

Kurdeşen

Baş dönmesi

Sarı kantaron vücudun farklı kısımlarında farklı yararları ile bilinir. Eğer doktor uygun gördüyse ve kişi için bir aksi durum söz konusu değilse genel olarak sarı kantaron yağının yüze, cilde ve saça bazı faydaları şunlardır:

Sarı kantaron yağı yüze faydaları

Sivilceler

Akneler

Yara izleri

Renk tonunda dengeleme

Sarı kantaron yağı cilde faydaları

Yanık izleri

Egzama

Tahrişler

Yaraların daha hızlı iyileşmesi

İyileşen yaralardan kalan izlerin kapanması

Sarı kantaron yağı saça faydaları

Saç derisini rahatlatır.

Kepek sorununu giderir.

Kaşıntıyı önerir.

Saç derisi sorunlarını giderir.

Önemli not: Bu içerikte yazılanlar tıbbi tavsiye özelliği taşımamaktadır. İçindekiler sadece bilgi verme amaçlıdır. Herhangi bir tıbbi sağlık sorunun teşhisi ya da tedavisi amacı ile kullanılmamalıdır. Bir sağlık sorunu varsa doktora danışılması gereklidir.

