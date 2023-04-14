Sarı yastık lekeleriyle vedalaşın! Sararmış yastıkları anında bembeyaz yapıyor

Bir araştırma , yastıkların veya kılıflarının yıkanmamasının 16 farklı mantar türünün oluşmasına yol açabileceğini, alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini ve akciğerlerinizi veya diğer organlarınızı enfekte edebileceğini buldu. Bu nedenle oldukça fazla bakteri, ölü deri hücresi ve toz bulunduran yastık kılıflarını düzenli olarak yıkamak gerekiyor. Terden dolayı sararan yastık kılıfı lekelerini ne yaparsam yapayım beyazlatamıyorum diyorsanız aşağıda yer alan yöntemi deneyebilirsiniz.

SARARAN YASTIK KILIFINI BEYAZLATMAK İÇİN

Uzman sararmış yastıklarınızı beyazlatmak için ilk önce yastıktan çıkarmanızı ve yumuşak bir deterjan veya yumuşak sabun solüsyonu kullanarak ılık suyla yıkamanızı öneriyor.

“Daha sonra lekeleri çıkarmak için sirkeye ihtiyacınız var. Sirke, sarı yastık lekelerini kumaşına veya tasarım desenine zarar vermeden kolayca çıkarmaya yardımcı olan mükemmel bir doğal temizleyicidir. "

BEYAZ SİRKE NASIL UYGULANIR?

“Yapmanız gereken tek şey, eşit miktarda beyaz sirke ve suyu bir sprey şişesinde karıştırmak ve yastığınızın lekeli bölgelerine püskürtmek. Yastığı tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.”

Beyaz sirke sadece lekeleri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda yastığı dezenfekte etmeye de yardımcı olur. Hane halkı, yastıkların sirke kokusunu tutmasını önlemek için en sevdikleri esansiyel yağları da ekleyebilir. Uzman, pek çok kişinin sirkedeki asitliğin ev tozu akarlarına karşı "mükemmel bir caydırıcı" görevi gördüğünü bilmediğini de sözlerine ekledi.

