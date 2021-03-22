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  4. Sarısı olmayan yumurta şaşırttı: Böylesiyle ilk kez karşılaştım

Sarısı olmayan yumurta şaşırttı: Böylesiyle ilk kez karşılaştım

22.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 50 yaşındaki Çetin Özdemir, kahvaltı yapmak için yumurta haşladı. Ancak yumurtalardan birinin sarısı olmadığını gördü. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyleyen Özdemir, konu hakkında araştırma yapılması için yetkili kurumlara başvurdu. Kurumdan gelen açıklamada bu durumun yeni yumurtlamaya başlayan tavuklarda görülebildiği bilgisi verildi.

Sarısı olmayan yumurta şaşırttı: Böylesiyle ilk kez karşılaştım

Kent merkezinde Mehmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan eğitimci Çetin Özdemir, kahvaltı yapmak için yumurta haşladı. Özdemir, haşladığı yumurtaları yemek için hazırlanırken birinin sarısının olmadığını ve sadece beyaz kısmının bulunduğunu fark etti. Özdemir, yumurtanın sağlık açısından bir sorun teşkil edip etmediğinin belirlenmesi için İl Tarım Müdürlüğü’ne ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bölümü'ne başvurdu. Yetkililerin, yaşanan durumun doğal olabileceğini ifade etmesi üzerine rahatladı.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Yumurtayı görünce sağlık açısından bir sıkıntı olup olmayacağı konusunda endişe ettiğini belirten Çetin Özdemir, "Evde keyifli bir kahvaltı yapalım istedik. Kahvaltıda yiyeceklerimizden birisi de yumurta olacaktı. 3 yumurta haşladık, 2’si normal çıktı ama birini önce ikiye sonra dörde böldüm ve içerisinde sarısını aradım. Hiçbir şekilde yumurtanın sarısı yok. 50 yaşındayım ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Çevreme sordum, onlar da böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bununla ilgili hem İl Tarım Müdürlüğümüze bilgi verdim hem de Sivas’ta Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tarım bölümünü aradım sordum. Konuştuğum kişiler de böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler. Aynı zamanda bunun da doğal bir şey olduğunu ve genetik bir sorun bulunmadığını söylediler. Yeni yumurtlamaya başlayan bir tavuğa ait olabileceğini ifade ettiler. Bu da beni biraz rahatlattı" dedi.

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DHA

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Sivas
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