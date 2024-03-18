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  4. Sarıyer'de kafede silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Sarıyer'de kafede silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

18.03.2024 01:17
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Sarıyer'de bir kafede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de kafede silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı(35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralandı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adreste 1 adet tabanca ve 8 adet boş kovan tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırıya karışan Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer çatışma silah
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