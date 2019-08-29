Sarıyer'de yıkılma kararı alınan okul ile ilgili açıklama

Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği İstanbul Birimi Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, riskli bulunması nedeniyle tahliye edilen okulla ilgili olarak, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptılar.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer'de riskli bulunması nedeniyle tahliye edilen Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu ile ilgili olarak, "Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte valiliğimizin alacağı önlemler ile yeni, daha modern binalar yapılacak. Ve bu yıkılan okullarımızın yerine arsalarımız sadece yine okul yapımı amacıyla kullanılacak" dedi.

Sarıyer'de 1995 yılında inşa edilen ve 24 yıldır eğitim ve öğretimin sürdüğü Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu için alınan yıkım kararının ardından okul önünde toplanan öğrenci velileri duruma tepki gösterdi.

"2 MİLYAR AVROYA YAKIN BİR MEBLAĞ HARCADIK"

Yalçın Kaya, 1999 depremi sonrası İstanbul'da riskin azaltılmasına yönelik projelerin başlatıldığını dile getirerek "O günden bugüne kadar devletimizin desteğiyle 2 milyar Avro'ya yakın bir meblağ; İstanbul ilindeki deprem risklerinin azaltılması, haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi konularında çocuklarımızın deprem esnasında ne yapacakları konusunda bilgilendirilmesi hususunda harcandı" dedi.