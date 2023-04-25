HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülmüştü! Semih Sevim’in otopsi raporu kan dondurdu

Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülmüştü! Semih Sevim’in otopsi raporu kan dondurdu

25.04.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim’in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Sevim’in kafatası olmak üzere kol ve bacaklarında ölümcül kırıklar olduğu açıklandı. Rapora göre Sevim, beyin kanaması ve boğulma sonucu hayatını kaybetti. Çiftçi’nin, Sevim’in kafasına şişeyle vurduğu, ardından demir çubukla kol ve bacaklarına vurarak kırdığı öğrenildi. Bu darbelerle kendinden geçen Sevim, Çiftçi tarafından kilotlu çorapla boğularak öldürüldü. İşte detaylar...

Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülmüştü! Semih Sevim’in otopsi raporu kan dondurdu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'de 1 Ocak'ta ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

01

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Semih Sevgi'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

03

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı. Seçil Çiftçi'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

sarkici-secil-ciftinin-isledigi-cinayette-yeni-detaylar_5831_dhaphoto8

'DEFALARCA VURDUM'

Çiftçi'nin ifadesinde, "Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi. Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04

OTOPSİ RAPORU KAN DONDURDU

Habertürk'ün haberine göre, Semih Sevim’le ilgili beklenen otopsi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan otopsi raporu tüyler ürpertti.

Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda maktul Semih Sevim’in ölümü “Genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana gelmiş olduğu” belirtildi.

02

SOL KOL VE SOL BACAĞINDA KIRIKLAR VAR

Ortaya çıkan detaylara göre, Sevim’in kafatasında ve yüzünde kırıklar oluştuğu belirtiliyor. İncelemede, Sevim’in sol kolu ve sol bacağında da vurulan sert darbelerle kırıldığı belirtiliyor. Kafasına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği belirtilen Sevim’in daha sonra boğma suretiyle öldürüldüğü açıklanıyor.

seçil1

KAFASINA ŞİŞE VURMUŞ

Ortaya çıkan bu detayların ardından, Seçil Çiftçi’nin Sevim’in kafasına şişeyle vurduğu iddia ediliyor. Ardından sandalyenin demir ayağıyla, Sevim’in kol ve bacaklarına vurarak kırdığı iddia ediliyor.

Cinayeti itiraf etmişti! Dikkat çeken 'külotlu çorap' detayı Cinayeti itiraf etmişti! Dikkat çeken 'külotlu çorap' detayı
Katil şarkıcı çıktı! Her şeyi itiraf etti Katil şarkıcı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Katil şarkıcı çıktı! Her şeyi itiraf etti Katil şarkıcı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia! Eski sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında şok iddia!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bavulun içinden deste deste para çıktı! Tam 25 milyon lira...Bavulun içinden deste deste para çıktı! Tam 25 milyon lira...
Kılıçdaroğlu, "Damadın da hakkını vermek lazım" dedi ve ekledi...Kılıçdaroğlu, "Damadın da hakkını vermek lazım" dedi ve ekledi...
"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Haberler

Kira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyor

Kira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyor

İBB koymuştu, söküp denize attı!

İBB koymuştu, söküp denize attı!

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

Zincir marketlerin 2,7 milyarlık ceza itirazına ret

Zincir marketlerin 2,7 milyarlık ceza itirazına ret

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

CHP milletvekili çıkaracak mı? Makas kapandı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

CHP milletvekili çıkaracak mı? Makas kapandı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

İlginizi Çekebilir

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.