Şaşırtan araştırma! Kadınlarda erkeklerden daha uzun

Bağırsaklarımızı oluşturan yapıların, besin emilimi için tartışmasız en hayati organlar olduğu dile getiriliyor. IFL Science'ın haberine göre, 45 insan kadavrası üzerinde yapılan ve PeerJ'de yayımlanan yeni bir çalışmada ise vücutlar arasındaki bağırsak anatomisinde önemli farklılıklar keşfedildi.

Çalışmada, kadınların "erkeklerden önemli ölçüde daha uzun ince bağırsaklara" sahip olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, küçük bir örnekleme dayalı olsa da bu keşfin, hamilelik ve emzirmenin yol açtığı enerji taleplerinin, daha fazla lipit emme evrimine neden olduğu hipotezini destekleyebileceği iddiasında.

KADINLARIN İNCE BAĞIRSAKLARI ERKEKLERDEN DAHA UZUN! İŞTE O ARAŞTIRMANIN DETAYLARI...

Araştırmacılar, cinsiyetler arasında "gizli çeşitlilik" belirtileri aramak için, 21 kadın ve 24 erkek olmak üzere 45 kadavradan oluşan bir gruptan veri topladı. Sonuçlar karşılaştırıldığında, belirli organların boyutlarında önemli farklılıklar olduğu ortaya çıktı.

Kadavraların bağırsak uzunlukları arasında önemli farklılıklar vardı.

Ortalama olarak, erkeklerin ince bağırsakları 4 metrenin biraz üzerindeyken, kadınlarınki ise erkeklerden yaklaşık 30 santimetre daha uzundu.

BU FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR?

Bu farklılığın hamilelik ve emzirme ile bağlantılı olmasından şüpheleniliyor. Bu süreçlerin her ikisi de muazzam miktarda enerji gerektiriyor.

Bu nedenle kadınların daha uzun ince bağırsaklara sahip olmalarının, mümkün olduğunca fazla yağ ve besin almalarına yardımcı olabileceği söyleniyor.



