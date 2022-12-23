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Şaşırtan gelişme! Bilim insanları, 3D yazıcıyla göz dokusu "yazdırdı"

23.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarının son çalışması şaşkına çevirdi. Bilim insanları, çığır açabilecek yeni araştırmalarında 3D yazıcı ve kök hücreleri kullanarak göz dokusu üretti. Yeni araştırmanın, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) gibi bir dizi göz hastalığının tedavisinde yaşanacak önemli atılımlara katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Şaşırtan gelişme! Bilim insanları, 3D yazıcıyla göz dokusu "yazdırdı"

Bilim insanları, bir dizi göz hastalığının tedavisinde çığır açabilecek yeni araştırmalarda, kök hücreleri ve 3D baskıyı kullanarak göz dokusu oluşturmanın bir yolunu buldu! İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Göz Enstitüsü'nden (NEI) bir araştırmacı ekibi, dış kan-retina bariyerini oluşturan hücrelerin bir kombinasyonunu, yani retinanın ışığa duyarlı fotoreseptörlerine yardım eden göz dokusunu "yazdırdı".

"YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU" GİBİ BAZI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Tekniklerinin, teorik olarak sınırsız doku kaynağı imkanı sağlayarak "yaşa bağlı makula dejenerasyonu" (YBMD) gibi hastalıkları incelemeye ve bu hastalıkların nasıl tedavi edileceğini veya iyileştirileceğini daha iyi anlamaya katkıda bulunacağı söyleniyor.

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YBMD'nin dış kan-retina bariyerinde başladığını bildiklerini ifade eden Kapil Bharti'ye göre, fizyolojik olarak ilgili insan modellerinin olmaması nedeniyle YBMD'nin başlangıç ve kuru ve ıslak evrelere ilerleme mekanizmaları tam olarak anlaşılamadı.

Bilim insanları çalışmalarının sonuçlarını aylık hakemli bir bilimsel dergi olan Nature Methods'te yayımladı.

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Göz 3D yazıcı göz hastalıkları

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