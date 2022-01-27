Şaşırtan hamle! Metaverse'te Kâbe dönemi başladı: Hacerü'l-esved taşı sanal olarak görülebilecek

Metaverse, son dönemde dünya çapında en çok konuşulan konularından biri oldu. Başta adını Meta olarak değiştiren Facebook olmak üzere, pek çok şirket kendi metaverse girişimini başlattı. Suudi Arabistan ise Müslümanların Mekke'deki en kutsal mekanı olan Kâbe'yi metaverse evrenine taşıdı.

HACERÜ'L-ESVED TAŞI METAVERSE İLE EVDEN GÖRÜLEBİLECEK

Suudi Arabistan, metaverse'deki Kâbe girişimi ile Müslümanların, Kâbe'nin duvarında yer alan ve dini açıdan saygı duyulan Hacerü'l-esved taşını evlerinden sanal olarak görmelerini sağlıyor.

ABDURRAHMAN SUDEYSİ AÇILIŞINI YAPTI

Mescid-i Haram'ın Facebook'taki resmi hesabının paylaşımına göre, bu girişim, Müslümanların Mekke'ye haç ziyaretinden bulunmadan hemen önce Hacerü'l-esved taşını deneyimlemelerine izin veriyor. Geçen ay yapılan paylaşımda, programı Abdurrahman Sudeysi'nin başlattığından da söz ediliyor.

"HERKES İÇİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ"

Programın açılışını yapan Sudeysi, sadece görme ve duymayı değil, aynı zamanda dokunma ve kokuyu da içeren bir simülasyona sahip olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Halkın sanal gerçeklik teknolojisine nasıl ve ne zaman erişeceğinden net olarak bahsedilmedi.

HACERÜ'L-ESVED NEDİR?

Arapça’da “siyah taş” anlamına gelir. Yerden 1,5 metre kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır.

