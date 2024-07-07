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  4. Şaşırtan keşif! 1500 yıllık kilise kalıntısında bulundu, muhafaza altına alındı

Şaşırtan keşif! 1500 yıllık kilise kalıntısında bulundu, muhafaza altına alındı

07.07.2024 16:36
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde arkeolojik kazılarda bulunan 1500 yıllık kilise kalıntısında dikkat çeken bir keşif yapıldı. Yapılan kazılarda denizyıldızı fosiline ulaşıldı. Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

Şaşırtan keşif! 1500 yıllık kilise kalıntısında bulundu, muhafaza altına alındı

İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından söz konusu bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, toplam 40 kişinin katılımıyla sürüyor.

AA-20240707-35081780-35081778-DIYARBAKIRDA_1500_YILLIK_KILISE_KALINTISINDA_YAPILAN_KAZILARDA_DENIZYILDIZI_FOSILI_BULUNDU

Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, içinde 46 mezar, sikke, kandil, sütun ve altlıkları gibi eserlerin bulunduğu kilise kalıntısı olduğu tespit edilen alanda, bu yıl 28 Haziran'da çalışmalara yeniden başlandı.

AA-20240707-35081780-35081779-DIYARBAKIRDA_1500_YILLIK_KILISE_KALINTISINDA_YAPILAN_KAZILARDA_DENIZYILDIZI_FOSILI_BULUNDU

5 KOLLU DENİZYILDIZI

Bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alandaki kazılarda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu.

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Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

AA-20240707-35081780-35081776-DIYARBAKIRDA_1500_YILLIK_KILISE_KALINTISINDA_YAPILAN_KAZILARDA_DENIZYILDIZI_FOSILI_BULUNDU

Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır keşif
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