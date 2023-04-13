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Şaşkına çevirdi! Sel suları arasında...

13.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentinde şiddetli yağışın ardından bir kişi sel sularında yüzdü. Caddelerin göle döndüğü kentte çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nın apronunda meydana gelen su baskını nedeniyle uçuşlar durduruldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County’de etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Fort Lauderdale kentindeki caddelerde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda araç sular altında kalırken, bazı yollar kapandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin sel sularında yüzdüğü görüldü.

Kentteki acil durum operasyon merkezi harekete geçirilirken, arama-kurtarma operasyonları için gerekli önlemler alındı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Yoğun yağış hava trafiğine de aksattı. Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nın apronunda meydana gelen su baskını nedeniyle uçuşlar durdurulurken, yolcular mahsur kaldı. (İHA)

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