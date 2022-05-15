HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaşkına çeviren görüntü! 1 metrekarelik dolaptan 3 kişi çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! 1 metrekarelik dolaptan 3 kişi çıktı

15.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir otobüsün muavin koltuğunun altındaki dolaptan sesler gelmesi üzerine şoför aracı durdurup dolabı açtı. Şoför, 1 metrekarelik dolaba saklanan 3 kaçak göçmeni görünce durumu polise haber verdi. Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi.

Şaşkına çeviren görüntü! 1 metrekarelik dolaptan 3 kişi çıktı

Edirne'de bir otobüsün muavin koltuğunun altındaki 1 metrekarelik dolabından kaçak göçmen çıktı. Olay, gelen sesler üzerine dolabı açan ve durumu polise haber veren şoförün dikkati sayesinde ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi.

otobusun-1-metrekarelik-dolabindan-3-kacak-gocmen-cikti_4344_dhaphoto3

DOLAPTAN SESLER DUYULDU

İstanbul'dan yolcu aldıktan sonra Bosna Hersek'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü Edirne'ye geldiğinde yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolaptan sesler duydu. Otobüsü durdurup, muavin koltuğunun altındaki dolabı açan şoför, burada 3 kişi ile karşılaştı ve durumu polise haber verdi. Gelen ekipler, 1 metrekarelik alana saklanan 3 kişiyi çıkardı. Bu kişilerin 2'sinin Fas, 1'inin de Filistin uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

otobusun-1-metrekarelik-dolabindan-3-kacak-gocmen-cikti_4344_dhaphoto4

OTOBÜS MOLA VERİNCE DOLABA SAKLANMIŞLAR

Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

otobusun-1-metrekarelik-dolabindan-3-kacak-gocmen-cikti_4344_dhaphoto7

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT mitinginde flaş sözler! 'En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz'EYT mitinginde flaş sözler! 'En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz'
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan depremAFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Özel güvenlikçiler artık bunu yapamayacak

Özel güvenlikçiler artık bunu yapamayacak

İlginizi Çekebilir

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kötü anne! ''Bebeğini bir hayduta dönüştürüyor''

Kötü anne! ''Bebeğini bir hayduta dönüştürüyor''

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.