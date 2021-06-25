HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şaşkına çeviren olay! Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

Şaşkına çeviren olay! Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

25.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te, Mustafa Şimşek (74) motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Şaşkına çeviren olay! Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi

Kilis’te yaşayan emekli Mustafa Şimşek’e ait motosiklete, 9 Haziran günü İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL para cezası kesilerek tebliğ edildi. Cezaya şaşıran ve 1991 model motosikleti ile 1172 kilometre uzaklıktaki İstanbul’a hiç gitmediğini anlatan Mustafa Şimşek, "Ben hayatım boyunca hiç İstanbul’a gitmedim. Kamera kayıtları incelenmeden bana ceza gelmiş. Görünce şaşkına döndüm ve cezanın iptali için dava açtım" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Sivas'ta acı olay! 8'inci kattan asansör boşluğuna düşen Afgan işçi öldüSivas'ta acı olay! 8'inci kattan asansör boşluğuna düşen Afgan işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Bir ilde 'Delta' varyantı paniği!

Esnafa meydan okudu, kavga çıkınca kurşun yağdırdı

Esnafa meydan okudu, kavga çıkınca kurşun yağdırdı

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.